В СК предложили заместить трудовых мигрантов специалистами-россиянами

Следственный комитет РФ выдвинул предложения по совершенствованию миграционного законодательства, инициативы были опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Так, выдвинута инициатива по возложению на работодателей обязанности по обеспечению трудовых мигрантов жильем и по созданию финансового депозита на случай их выдворения. Также предусмотреть для работодателя ответственность за соблюдение иностранцами требований миграционного законодательства РФ.

Паспорт гражданина РФ предлагается выдавать мигранту с одновременной постановкой на воинский учет. Также предлагается обязательное получение мигрантами СИМ-карт.

Кроме того, в предложении сказано о формировании дорожной карты по замещению в России трудовых мигрантов специалистами-россиянами, тем самым обеспечив им достойный уровень социально-трудовых гарантий.

Также в СК предлагают дополнить статью 63 УК РФ отягчающим обстоятельством. Согласно нему, совершившие преступление мигранты, незаконно находящиеся на территории России, должны наказываться строже.

Кроме того, предлагается создать единую межведомственную систему сбора и учета информации об иностранных гражданах.

Ранее в Госдуму был направлен законопроект об обязательном прохождении детьми иностранцев собеседования, в ходе которого проверят их знание русского языка. Согласно законопроекту, только после успешного прохождения теста им позволят учиться в российских школах.