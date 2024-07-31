Мигранты в Королеве похитили девушку и вымогали у нее деньги

В Московской области задержали двух иностранных граждан, которые похитили девушку и вымогали у нее деньги. Инцидент произошел 28 июля, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Подозреваемые находились в отеле «Новые Горки» в Королеве, где избили знакомую девушку, затем насильно поместили в машину и стали требовать от нее 5 млн рублей, которые она якобы украла у одного из них.

После этого потерпевшую вывезли в Красногорск, пересадили в другую машину и повезли в другой регион.

Мужчин остановили сотрудники ДПС, которым потерпевшая успела сообщить о своем похищении. Девушку освободили, а подозреваемых задержали.

В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.