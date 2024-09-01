сегодня в 17:40

Мигранты разбили голову пенсионеру в автобусе в Мытищах

Мигранты напали на пожилого мужчину в салоне автобуса № 438, который следовал по маршруту от Медведково до Чивирево в подмосковных Мытищах, сообщает Telegram-канал «Mytischi_Official | НОВОСТИ» .

Как уточняется, в транспорте произошел конфликт пожилого мужчины с тремя парнями азиатской внешности.

Воспользовавшись численным преимуществом, хулиганы разбили мужчине висок. За него вступился один из пассажиров. Мужчина, которого избили мигранты, просил других пассажиров срочно вызвать полицию и скорую помощь.

Нападавшие сбежали из автобуса в метро.