Мигранты пытались зарезать российского депутата, ему пришлось отстреливаться

Депутат Госдумы Михаил Матвеев в своем Telegram-канале заявил, что в Самаре на местного депутата Сергея Турусина напали вооруженные ножами азербайджанцы. Парламентарий пытался вывезти свою подругу с места драки, но мигранты выбили стекла его машины и начали «тыкать внутрь ножами, требуя выдать беглянку». Турусину пришлось отстреливаться из травматического пистолета.

По словам Матвеева, все произошло вечером 20 января в Промышленном районе Самары. Знакомая Турусина рассказала ему, что в местном общежитии трое азербайджанцев избили мужчину. Приехавшая полиция посоветовала девушке, пожаловавшейся на мигрантов, переночевать в другом месте. Она решила обратиться к районному депутату, чтобы он ее отвез к подруге.

По приезде на машину Турусина напали иностранцы.

«Однако отъезд пожаловавшейся на дебоширов „свидетельницы“ не понравился разгоряженным южанам: они обступили машину депутата и стали бить в ней стекла, и тыкать внутрь ножами, требуя выдать беглянку», — написал Матвеев.

Турусину пришлось отстреливаться от налетчиков через разбитое стекло своей машины. На место снова приехали полицейские, которых «обступило около 10 южан». Депутат ГД Матвеев также опубликовал видео, на котором мигранты угрожают Турусину и его знакомой в присутствии правоохранителей.

«Поражает уже ставшая нормой дерзость мигрантов, которые не боятся ни полиции, ни закона, ни видеосъемки, угрожая при свидетелях. Где ОМОН, который должен был повязать всю гоп-компанию? Или как обычно из 10 человек задержат одного, и того потом отпустят, т. к. никого же пока не зарезали?» — написал депутат нижней палаты парламента.

Районный депутат Турусин заявил, что после случившегося в полицию приезжали сотрудники Следственного комитета. Матвеев добавил, что пока не располагает информацией, было ли возбуждено уголовное дело по этой ситуации.