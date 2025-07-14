Мигранты не платили зарплату москвичке-повару и довели ее до госпитализации

Бастрыкин затребовал доклад по делу об издевательствах над москвичкой-поваром

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил информацию о деле по издевательствам над москвичкой-поваром, которая пострадала от действий мигрантов, владевших рестораном, где она работала, сообщает Информационный центр СК России .

История жительницы Москвы, которая пострадала от неправомерных действий, набирает обороты в интернете. Россияне сочувствуют женщине, а также в комментариях требуют разобраться в ситуации.

Предварительно установлено, что когда новые владельцы-мигранты купили ресторан, они начали притеснять в правах повара. Женщине перестали платить зарплату, постоянно оскорбляли и унижали, пытаясь вынудить ее уволиться.

Ситуация обострилась в июле, когда один из хозяев ресторана спровоцировал с ней конфликт. В результате здоровье женщины ухудшилось, и ее пришлось госпитализировать. Теперь Бастрыкин потребовал отчет о том, как продвигается расследование этого дела.

Глава СК России запросил отчет о ходе расследования дела у временно исполняющего обязанности руководителя московского следственного управления Виталия Саксина. Он просит доложить о промежуточных и итоговых результатах следствия, учитывая информацию, появившуюся в публичном поле. Центральный аппарат СК будет следить за выполнением этого поручения.