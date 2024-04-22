Мигранты из Средней Азии переехали на тракторе и избили жителя Подмосковья

СК РФ организует проверку после того, как мигранты избили жителя Подмосковья

СК России проведут проверку сообщения о причинении телесных повреждений жителю Подмосковья. Там мигранты из Средней Азии переехали на тракторе местного жителя, а затем избили его, сообщает пресс-служба СК РФ.