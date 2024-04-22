Мигранты из Средней Азии переехали на тракторе и избили жителя Подмосковья
СК РФ организует проверку после того, как мигранты избили жителя Подмосковья
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СК России проведут проверку сообщения о причинении телесных повреждений жителю Подмосковья. Там мигранты из Средней Азии переехали на тракторе местного жителя, а затем избили его, сообщает пресс-служба СК РФ.
Трагедия произошла в деревне Вырубово Подмосковья. Пострадавший является Героем России.
На данный момент виновных к ответственности не привлекли.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах трагедии.
Исполнение поручения контролируют в центральном аппарате комитета.