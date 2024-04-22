Главная

Мигранты из Средней Азии переехали на тракторе и избили жителя Подмосковья

СК РФ организует проверку после того, как мигранты избили жителя Подмосковья
Происшествия

Фото - © Медиасток.рф

СК России проведут проверку сообщения о причинении телесных повреждений жителю Подмосковья. Там мигранты из Средней Азии переехали на тракторе местного жителя, а затем избили его, сообщает пресс-служба СК РФ.

Трагедия произошла в деревне Вырубово Подмосковья. Пострадавший является Героем России.

На данный момент виновных к ответственности не привлекли.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах трагедии.

Исполнение поручения контролируют в центральном аппарате комитета.