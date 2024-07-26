Mash: мужчина попытался устроить самосожжение на Красной площади

сегодня в 14:51

Мужчина попытался устроить самосожжение на Красной площади в нескольких метрах от Мавзолея Ленина, но ему помешали дежурившие там полицейские, сообщает Mash .

По словам очевидцев, неизвестный облил себя горючей жидкостью, после чего поджег.

Полицейские оперативно вмешались в процесс — они повалили бедолагу на землю и оперативно потушили возгорание, а после — оцепили территорию.

В результате инцидента мужчина почти не пострадал, в настоящий момент его допрашивают правоохранители.