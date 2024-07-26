FT: экономика в РФ адаптировалась к санкциям, а зарплаты увеличились

Издание Financial Times (FT) опубликовало материал, в котором говорится о процветании российского бизнеса и адаптации экономики страны к западным санкциям, сообщает РБК .

Как отмечает издание, российская экономика показала умение адаптироваться к трудностям, а отечественный бизнес процветает на фоне господдержки и ухода западных конкурентов.

FT со ссылкой на данные Росстата заявил, что реальная заработная плата в РФ увеличилась на 14%, из-за чего кардинально поменялась жизнь многих рабочих. Свыше 13% россиян оценивают свое финансовое положение как «хорошее». А потребление товаров и услуг выросло на 25%. При этом в стране фиксируется крайне низкий уровень безработицы — 2,6%.

Издание считает, что российская экономика процветает благодаря военной промышленности, государственной поддержке, прямым инвестициям и развитию других секторов. А западные санкции помогают сдерживать отток средств олигархов и других состоятельных граждан, стимулируя развитие секторов роскоши. Так, например, благодаря этому в России открылось множество ресторанов.

Однако эксперты в разговоре с FT отметили, что рост российской экономики может замедлиться уже осенью.