Зумеров призвали не осветлять волосы лимонной кислотой

сегодня в 14:43

Трихолог Татьяна Варенова заявила об опасности нового тренда у молодых людей, которые начинают осветлять волосы лимонной кислотой. По ее словам, вместе с осветлением у волос утратится цветовой пигмент, также кислота повредит кутикулу и их корковое вещество, сообщает ИА «Время Н» .

«Натуральные средства не всегда хороши из-за агрессивных реагентов. Профессиональные салонные средства работают более деликатно», — предупредила врач.

Варенова добавила, что из-за некачественного осветления или окраски волосы могут стать тонкими, рваными и тусклыми. Кончики также рискуют оказаться секущимися, отметила трихолог.

Главный редактор «Стационар пресс» Алексей Никонов на своем аккаунте в соцсети заявлял, что юные интернет-пользователи начали активно делиться методами, как можно осветлить волосы лимонной кислотой. Молодые люди называют этот процесс «экологичным и экономичным мелированием».