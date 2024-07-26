В Москве привели в порядок почти 120 заброшенных построек

Более сотни заброшенных построек привели в порядок в Москве с начала года

Начальник московской Госинспекции по недвижимости Иван Бобров заявил, что с начала 2024 года в столице привели в порядок 119 заброшенных построек. Также специалисты демонтировали 225 объектов, находившихся в аварийном состоянии, сообщает «Вечерняя Москва».

С 2020 года сотрудники Госинспекции находят аварийные и ветхие постройки, которые впоследствии заносят в дорожные карты, чтобы привести их в порядок или снести. По словам Боброва, дорожные карты прорабатываются с привлечением федеральных и столичных властей, а также правообладателей строений.

«Такой механизм выявления подобных построек позволяет, с одной стороны, восстанавливать культурный и архитектурный облик города, и, с другой стороны, избавлять его от особо опасных сооружений», — поделился глава Госинспекции Москвы.

Между тем заммэра столицы Владимир Ефимов заявил, что в Троицком и Новомосковском автономных округах планируют построить дополнительно 11 поликлиник.