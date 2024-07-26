Ефимов: в ТиНАО планируется построить еще 11 поликлиник

11 поликлиник появятся на территории Троицкого и Новомосковского АО, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Некоторая часть из них уже числится в стадии проектирования и строительства. Шесть из объектов будут возведены за счет средств, включенных в Адресную инвестиционную программу города Москвы, а пять построят инвесторы — застройщики жилья.

«За счет городского бюджета сегодня строим три объекта здравоохранения. В частности, это взрослая поликлиника в городе Троицке и детско-взрослая поликлиника в поселке Птичное Филимонковского района. Оба учреждения рассчитаны на 750 посещений в смену. Кроме того, фактически завершены строительные работы и идет установка оборудования в детско-взрослой поликлинике на 320 посещений в смену в поселке Марьино Филимонковского района. Еще два здания, которые появятся за счет инвесторов, строятся. Все возводимые за внебюджетные средства учреждения здравоохранения предполагается передать городу», — прокомментировал Ефимов.

Ожидается, что в 2025 году на территории ЖК «Бунинские Луга» будет введено в эксплуатацию медучреждение на 475 посещений в смену. В 2026 году в этом же районе планируется строительство детско-взрослой поликлиники на территории ЖК «Испанские кварталы» в Коммунарке, которая будет рассчитана на 520 посещений в смену. Также до конца 2028 года планируется построить еще три таких здания: в районах Коммунарка, Щербинка и Внуково. Все перечисленные объекты будут построены за счет средств инвесторов.

Известно, что еще три поликлиники на данный момент находятся в стадии планирования — эти объекты предполагается реализовать за счет города в столичных районах Коммунарка и Внуково.

Руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин сказал, что в новых учреждениях будут работать детские и взрослые врачи основных специальностей.

«В зданиях будут находиться лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения. Жители смогут обратиться за консультациями к высококвалифицированным специалистам, проходить лечебные и восстановительные процедуры, которые полностью соответствуют столичным стандартам», — подчеркнул Жидкин.

После завершения основных работ на всех объектах пройдет комплексное благоустройство прилегающей территории. Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что ведомство уделяет большое внимание качеству работ на объектах здравоохранения.

«В скором времени ТиНАО пополнятся современными поликлиниками, три из них находятся в стадии строительства. Суммарно на этих площадках инспекторы комитета провели уже 11 контрольно-надзорных мероприятий», — заключил Слободчиков.