Мигранты фиктивно проживали у двух жительниц Нижнего Новгорода

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Нижегородки фиктивно поселили у себя мигрантов за денежное вознаграждение

В Нижнем Новгороде две женщины из Ленинского района организовали у себя фиктивное проживание пятерых мигрантов, что вскоре стало известно участковым. В результате были возбуждены уголовные дела, сообщает pravda-nn.ru .

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, 62-летняя жительница улицы Новикова-Прибоя за денежное вознаграждение поставила троих иностранных граждан на миграционный учет, хотя заранее осознавала, что они не станут у нее жить.

Кроме того, еще двух мигрантов фиктивно зарегистрировала 47-летняя женщина, проживающая на бульваре Заречный.

Теперь эти гражданки находятся под подпиской о невыезде.