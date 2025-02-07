Мигранты фиктивно проживали у двух жительниц Нижнего Новгорода
Нижегородки фиктивно поселили у себя мигрантов за денежное вознаграждение
В Нижнем Новгороде две женщины из Ленинского района организовали у себя фиктивное проживание пятерых мигрантов, что вскоре стало известно участковым. В результате были возбуждены уголовные дела, сообщает pravda-nn.ru.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, 62-летняя жительница улицы Новикова-Прибоя за денежное вознаграждение поставила троих иностранных граждан на миграционный учет, хотя заранее осознавала, что они не станут у нее жить.
Кроме того, еще двух мигрантов фиктивно зарегистрировала 47-летняя женщина, проживающая на бульваре Заречный.
Теперь эти гражданки находятся под подпиской о невыезде.