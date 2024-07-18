«Мигрантский беспредел»: приезжие из Узбекистана напали на депутата Госдумы

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В Самаре мигранты избили депутата Госдумы и профессора истории Михаила Матвеева, об этом депутат сам написал в своем Telegram-канале .

По словам депутата, он увидел молодых людей, которые избивали прохожих на улице. Матвеев попытался их остановить и пострадал сам.

«Группа мигрантов, три человека. Шли с палкой и избивали людей. Я только вышел, достал удостоверение, сказал „остановитесь“ и сразу получил удар в голову», — рассказал депутат, назвав произошедшее «мигрантским беспределом».

СУ СК РФ по Самарской области возбудил уголовное дело по статье за хулиганство. Все нападавшие задержаны.

«Задержаны Богиров, Бохиров, Мусуров. У Бохирова три судимости. Как выясняется, ударили камнем», — уточнил Матвеев.

Михаил Матвеев — депутат Государственной Думы, доктор исторических наук, профессор кафедры Российской истории Самарского университета.