Мигрант в Братске залез на памятник погибшим героям ВОВ и поплатился

Иностранец залез на Мемориал Славы павших героев Великой Отечественной в Братске Иркутской области, после чего его задержали правоохранители, сообщает 112 .

Как стало известно, 34-летний Аброриддин Юсупов отдыхал в сквере неподалеку в компании друзей. Внезапно молодому человеку пришла мысль покорить монумент. Но сноровка лазить по отвесным поверхностям очевидцев не впечатлила.

Местные жители сразу сообщили в полицию о происходящем, после чего мигранта задержали. В ОВД мужчине объяснили, что символизирует стела. При этом даже местная диаспора объяснила земляку, что так поступать нельзя.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статьям о вандализме и осквернении символов воинской славы.