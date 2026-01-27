Месть за откинутую спинку: пассажирка рейса в Москву закинула ноги на чужое кресло

Пассажирка на рейсе Доха — Москва решила отомстить девушке, которая откинула спинку впереди стоящего кресла, и закинула на него ноги. На ее наглое поведение обратил внимание весь салон, сообщает Mash .

Другие пассажиры запечатлели все за видео. В кадре показано откинутое назад кресло одной из девушек. На него закинула ноги сидящая позади женщина.

Видимо, пассажирке не понравилось, что ее впереди сидящая соседка откинула кресло. Другие люди в салоне принялись обсуждать ситуацию.

«Вернулись на родину раньше, чем предполагали», — иронично отметила одна из женщин.

Спор помогли решить бортпроводники авиакомпании Qatar Airways. Они уговорили наглую пассажирку убрать ноги. Всего та провела с задранными кверху конечностями около 10-15 минут.

