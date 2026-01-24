Российские туристы застряли на Кубе из-за неисправного самолета
Фото - © Intermedichbo. Собственная работа/Wikipedia.org
Сотни россиян застряли на Кубе из-за, предварительно, неисправного лайнера авиакомпании Conviasa, сообщает SHOT.
Рейс должен был вылететь из Санкт-Петербурга в Варадеро в субботу в 22:30. Сначала его перенесли на сутки, а затем еще на один день. Пассажиры долго разбирались с авиакомпанией, которая, по их словам, дала информацию, что борт неисправен — самолет сейчас чинят.
Как считают путешественники, ремонт лайнера может затянуться на несколько дней — рейс вообще пропал с онлайн-табло. Другого самолета пассажирам не предоставляют.
Из-за задержки рейса из Петербурга в Варадеро, отдыхающие на Кубе россияне не могут вернуться домой. Туристам предоставили номера в отелях, но они все равно планируют писать коллективную жалобу.
Те, кто так и не улетел на отдых на остров, думают отказаться от тура из-за потерянных отпускных дней и испорченного настроения. Но деньги в этом случае им никто не вернет.
Самолет авиакомпании Conviasa сняли с рейсов в конце февраля 2025 года. Через 6 месяцев простоя — в сентябре — лайнер вернули в эксплуатацию.
