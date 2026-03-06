Мерзко подкатывал: актера из «Новенького» Давыдова обвинили в домогательствах

Давыдов четвертый год ведет подготовку абитуриентов для поступления в лучшие театральные вузы РФ. На занятиях он разбирает программы для прослушивания, учит теории по сценическому искусству. Но многие из студентов остались недовольны методами преподавания и обвинили актера в приставаниях с сексуальным подтекстом.

Одна из учениц Ольга рассказала, что попала на занятия к Давыдову три года назад. В группе были и девушки, не успевшие еще окончить школу. Она отметила, преподаватель был вспыльчивым, он мог ругаться матом, оскорблять и прерывать оплаченные занятия. Но потом остывал и звонил девушкам ночью, при этом молодой человек мерзко подкатывал, спрашивал об эротических фантазиях и опыте

А однажды, по словам ученицы, позвал девушек, в том числе несовершеннолетних, на тусовку в гости.

Еще одна москвичка Яна отметила, что актер сам нашел ее в чате поступающих и предложил «сделку» — интим, который якобы давал гарантию на поступление в театральный вуз.

Теперь экс- ученики Давыдова пытаются предупредить его будущих студентов.

Сам актер отрицает все обвинения и подчеркивает, что обиженные абитуриенты не поступили в вуз, поэтому решили выместить гнев и «отменить» его как преподавателя в театральной тусовке.

