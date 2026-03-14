«Мертвый» слон внезапно очнулся и разорвал туристку во время селфи

В Намибии 46-летняя женщина трагически погибли при попытке сделать фото со слоном, которого местные жители ошибочно сочли мертвым, сообщает Life.ru .

Как пишет издание Daily Star, охотник ранил животное выстрелом в ногу. Окружающие были уверены, что слон не выживет. Клаудия Мваала подошла к нему, прикоснулась к голове и попросила сделать селфи. В этот миг слон резко поднялся и напал на женщину.

По словам очевидцев, от полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия. При нападении слова Клаудия получила серьезные повреждения внутренних органов.

Ранее в Индии дикий слон напал на 17-летнюю студентку и затоптал ее возле дома. Семье погибшей выплатили компенсацию.

