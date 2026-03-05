В Индии слон затоптал 17-летнюю студентку у дома

В индийском штате Карнатака дикий слон напал на 17-летнюю студентку Пуджу и затоптал ее возле дома. Семье погибшей выплатили компенсацию, сообщает «Царьград» со ссылкой на The Indian Express.

Трагедия произошла в деревне Беттатуру. Девушка находилась рядом с домом, когда на нее напал дикий слон.

Мать услышала крики и выбежала на улицу, но не смогла помочь дочери. Отец подоспел, когда Пуджа уже лежала в луже крови. Животное затоптало ее на глазах у родителей.

Гибель студентки вызвала протесты местных жителей. Они перекрыли ближайшее шоссе и потребовали от властей срочных мер. Движение на дороге было парализовано более чем на два часа, пробки растянулись на несколько километров.

Власти пообещали поймать слона, ставшего причиной трагедии. Семье погибшей выплатили компенсацию в размере двух миллионов рупий — около 1,7 миллиона рублей.

