сегодня в 14:24

Мертвый голубь стал причиной смерти двух человек в Подмосковье

Двое жителей Московской области скончались в результате отравления угарным газом из-за мертвого голубя в вытяжке, сообщает РЕН ТВ .

Трагедия произошла в Серпухове. В ванной комнате погибших был установлен газовый бойлер, подключенный к дымоходу. Однако вентиляционный канал и дымоход оказались полностью забиты скоплением бетона и кирпича, а также останками птицы.

Тело мертвого голубея перекрыло вытяжку, что привело к скоплению угарного газа в квартире. В результате отравления скончались 70-летняя женщина и 23-летний мужчина.

В настоящее время правоохранительные органы проверяют компанию, отвечающую за техническое обслуживание газового оборудования.

Ранее в Ленинградской области кот поцарапал хозяина, из-за раны мужчина истек кровью и скончался. У погибшего был сахарный диабет и проблемы со свертываемостью крови.