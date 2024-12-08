Мертвый голубь стал причиной смерти двух человек в Подмосковье
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Двое жителей Московской области скончались в результате отравления угарным газом из-за мертвого голубя в вытяжке, сообщает РЕН ТВ.
Трагедия произошла в Серпухове. В ванной комнате погибших был установлен газовый бойлер, подключенный к дымоходу. Однако вентиляционный канал и дымоход оказались полностью забиты скоплением бетона и кирпича, а также останками птицы.
Тело мертвого голубея перекрыло вытяжку, что привело к скоплению угарного газа в квартире. В результате отравления скончались 70-летняя женщина и 23-летний мужчина.
В настоящее время правоохранительные органы проверяют компанию, отвечающую за техническое обслуживание газового оборудования.
Ранее в Ленинградской области кот поцарапал хозяина, из-за раны мужчина истек кровью и скончался. У погибшего был сахарный диабет и проблемы со свертываемостью крови.