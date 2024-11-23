Кот-убийца напал на хозяина и умертвил его одним порезом под Петербургом

Сначала кот сбежал из дома, мужчина отправился его искать. Он нашел питомца на улице и вернул его домой.

Вечером того же дня кот поцарапал ногу хозяина, у него пошла кровь. Сосед оказал мужчине первую помощь и вызвал скорую помощь. Но от кровопотери пострадавший потерял сознание. Врачи только констатировали его смерть.

У погибшего был сахарный диабет и проблемы со свертываемостью крови. Кот поцарапал когтем ногу и повредил кровеносный сосуд.

В полиции организовали проверку по факту трагедии.