Суд в Кузбассе отправил под стражу 35-летнего мужчину, обвиняемого в истязании и незаконном лишении свободы сына. Он останется под арестом до 19 января 2027 года, сообщает Сiбдепо .

По версии следствия, отец под предлогом воспитания постоянно избивал 10-летнего мальчика, в том числе ремнем и проводом от зарядки телефона. Он также неоднократно держал ребенка в багажнике машины и сажал в квартире на металлическую цепь, закрепленную в полу.

19 ноября мальчик сумел сам позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Полицейские приехали в квартиру в поселке Промышленная, освободили ребенка и сняли с него цепь.

На допросе обвиняемый частично признал вину. В суде он и его адвокат возражали против ареста, однако суд отклонил их доводы и назначил два месяца под стражей. Об этом сообщил пресс-центр судов Кемеровской области.

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