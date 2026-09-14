Мертвых 7-летних близнецов нашли в петербургской квартире
В квартире в Санкт-Петербурге обнаружили трупы семилетних братьев-близнецов. Возбуждено уголовное дело, сообщает SHOT.
Страшную находку обнаружили утром 14 сентября на проспекте Обуховской Обороны. По предварительным данным, дети были больны. Насильственных следов смерти на телах не обнаружили.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, возбуждено уголовное дело. Точную причину смерти мальчиков установят после экспертизы.
Ранее трагедия произошла в городе Бердск под Новосибирском. Супруги поругались на даче, после чего мужчина решил расправиться с женой с помощью лифчика.
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