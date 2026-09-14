Мертвых 7-летних близнецов нашли в петербургской квартире

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В квартире в Санкт-Петербурге обнаружили трупы семилетних братьев-близнецов. Возбуждено уголовное дело, сообщает SHOT .

Страшную находку обнаружили утром 14 сентября на проспекте Обуховской Обороны. По предварительным данным, дети были больны. Насильственных следов смерти на телах не обнаружили.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, возбуждено уголовное дело. Точную причину смерти мальчиков установят после экспертизы.

Ранее трагедия произошла в городе Бердск под Новосибирском. Супруги поругались на даче, после чего мужчина решил расправиться с женой с помощью лифчика.

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