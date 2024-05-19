Мертвую 13-летнюю школьницу нашли на востоке Москвы

Тело пропавшей два дня назад школьницы нашли на востоке Москвы

Тело девочки-подростка, которая бесследно пропала 17 мая, нашли в лесопарковой зоне на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Предварительно, в отдел полиции обратилась женщина с заявлением об исчезновении девочки 2010 года рождения, которая вечером 17 мая ушла из дома и не вернулась. В воскресенье тело школьницы было обнаружено в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда.

Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств случившегося. Точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Как сообщал SHOT, 17 мая 13-летняя Аня ушла из дома гулять с подружкой. При этом подругу школьницы нашли без сознания на следующий день. Девочку госпитализировали в медучреждение.