В Подмосковье подали свыше 60 тыс заявлений на согласование предоставления земли

Электронной услугой предварительного согласования предоставления земельных участков с неразграниченной собственностью в Подмосковье с начала года воспользовались свыше 60 тыс. раз, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Предварительное согласование позволяет узнать, можно ли получить земельный участок без торгов, и определить вид права: собственность, аренда, постоянное (бессрочное) или безвозмездное пользование.

Услуга доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Участки». Ею могут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, имеющие основания для получения участков из муниципальной или государственной неразграниченной собственности без торгов. Участки не должны быть сформированы или иметь сведения о границах в Едином государственном реестре недвижимости.

Для подачи заявления нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить онлайн-форму и прикрепить документы. В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта. Он проверяет файлы и выявляет некорректно загруженные документы, помогая исправить ошибки до отправки заявления в ведомство.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.