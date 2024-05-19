Девочка-подросток бесследно пропала в Москве

SHOT: в Москве ищут 13-летнюю школьницу, которая ушла из дома 17 мая

Сотрудники МЧС и волонтеры разыскивают девочку-подростка, которая пропала 17 мая в Москве. В настоящее время удалось найти лишь сумочку и телефон школьницы, сообщает SHOT .

17 мая 13-летняя Аня ушла из дома гулять с подружкой. В последний раз девочек видели около Измайловского парка. По словам друзей пропавших, школьниц пригласили на шашлыки. Спасатели и волонтеры обыскали территорию парка, сейчас осматривают коллекторы.

Накануне во время поисков на одной из улиц неподалеку удалось найти сумочку Ани, в которой лежал ее телефон. Пропавшую подружку Ани также нашли 18 мая. Девочку без сознания госпитализировали в одну из столичных больниц.

Ранее 16-летний подросток в результате конфликта убил домработницу в Новой Москве. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.