В Гватемале 15-летняя девочка очнулась в гробу во время прощания

Юлейди Искотояк из деревни Эль-Хокоте пришла в сознание на собственных похоронах. Ее отец решил, что дочь умерла, и не довез ее до врачей, сообщает kp.ru .

10 октября Юлейди почувствовала боль в груди и потеряла сознание по дороге в клинику. Отец, пастор Абрахам, не обнаружил пульса и дыхания и вернулся домой. Через 8 часов семья устроила прощание. Девочка очнулась, села и попросила воды.

Прокуратура занялась действиями отца: в Гватемале запрещено хоронить людей без свидетельства о смерти.

Издание насчитало с начала века 25 похожих громких случаев. В июне 2023 года в Эквадоре 76-летняя Белла Монтойя очнулась в гробу после того, как врачи объявили ее умершей. Расследование выявило халатность медиков. Через неделю женщина скончалась в больнице.

В ноябре 2025 года в Таиланде 65-летняя Чонтират Сакулку подала признаки жизни незадолго до кремации. Врачи выявили тяжелую гипогликемию — низкий уровень сахара в крови.

Профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Василий Власов пояснил, что вероятность ошибочной констатации смерти возрастает, когда человека обнаруживают без сознания или он находится в болезненном состоянии и в какой-то момент за ним не уследили.

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