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Маринованная мышь выпала из кефира, купленного жительницей Красноярского края

Происшествия

Омерзительный сюрприз ожидал жительницу Красноярского края в пакете кефира. Оттуда вывалилась маринованная мышь, сообщает Kras Mash.

Инцидент произошел с жительницей Сухобузимского района. Женщина купила кефир в магазине поселка Кононово.

Дома она открыла пачку, когда оттуда вывалилась маринованная в кефире дохлая мышь. С этой «находкой» пострадавшая отправилась в магазин.

Там отпираться не стали.

Сотрудники обещали вернуть деньги и отправить мышь в кефире в Роспотребнадзор.

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