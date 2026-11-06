Биткоин может рухнуть до $72 тыс: эксперты предупредили о новом витке распродаж

Падение ниже $75 тысяч откроет дорогу к $72 тысячам: что ждет биткоин

Криптовалютный рынок оказался под давлением после обвала американских технологических акций. Аналитики предупреждают: если первая криптовалюта не удержится у отметки $75 тыс., продавцы могут потянуть ее еще ниже. При этом даже отскок к $80 тыс. пока не гарантирует возвращения устойчивого роста, рассказали РИАМО эксперты.

6 ноября биткоин торгуется в районе $75,7 тыс., потеряв за сутки почти 6%. Резкое снижение последовало за неудачной попыткой закрепиться выше $80 тыс. и стало частью более масштабной распродажи рискованных активов. По оценке операционного директора Millpay Игоря Плотникова, в ближайшие дни криптовалюта, вероятнее всего, останется под давлением: инвесторы пока не готовы возвращаться к активным покупкам.

«В ближайшие дни биткоин, вероятнее всего, останется под давлением, а попытки роста будут сопровождаться новыми продажами. Если американские фондовые индексы стабилизируются, а отток из ETF прекратится, биткоин может вернуться к $80 тыс. Однако если инвесторы продолжат сокращать вложения в рискованные активы, снижение может продолжиться до $72–74 тыс. Поэтому рассчитывать на быстрое восстановление котировок пока не стоит», — прогнозирует Плотников.

Одним из главных поводов для распродажи стала реакция инвесторов на результаты промежуточных выборов в США. Победа демократов усилила опасения, что технологический сектор столкнется с более жестким регулированием, в том числе в сфере искусственного интеллекта и строительства дата-центров. Участники рынка стали пересматривать перспективы компаний, связанных с развитием ИИ-инфраструктуры, а снижение стоимости их акций затронуло и криптовалюты.

5 ноября индекс Nasdaq Composite обвалился на 5,56% — это самое сильное однодневное падение за 19 месяцев, сообщило Reuters. Одновременно американские спотовые биржевые фонды (ETF) на биткоин зафиксировали отток около $430 млн. Дополнительное давление создали принудительные закрытия позиций трейдеров, торговавших с заемными средствами: объем ликвидаций на крипторынке за сутки превысил $1 млрд.

Генеральный директор «Технобит» Александр Пересичан обращает внимание на важность отметки $75–76 тыс. По его словам, именно в этой области сейчас проходит ключевая зона поддержки, от которой зависит дальнейшая динамика первой криптовалюты.

«Если покупателям удастся удержать этот уровень, возможен отскок к $78–80 тыс., а затем повторная попытка преодолеть $82 тыс. Однако снижение ниже $75 тыс. усилит давление продавцов и откроет дорогу к $72–73 тыс. Учитывая сохраняющуюся неопределенность на американском фондовом рынке, быстрое восстановление пока выглядит маловероятным. В ближайшие дни биткоин, скорее всего, продолжит искать опору в диапазоне $73–78 тыс.», — считает Пересичан.

На настроения участников рынка продолжает влиять и ситуация вокруг криптобиржи Binance. После сообщений о взломе 30 октября биткоин опускался примерно до $76,3 тыс., а отток активов с площадки усилил опасения инвесторов. В начале ноября криптовалюта смогла ненадолго вернуться выше $80 тыс., однако восстановление оказалось недолгим. Новая волна продаж на фоне падения американских акций вновь обострила вопрос о том, насколько устойчив спрос на цифровые активы.

Таким образом, ближайшая динамика биткоина будет зависеть не только от поведения криптотрейдеров, но и от настроений на фондовом рынке США. Если американские индексы стабилизируются и отток средств из биржевых фондов прекратится, у криптовалюты появится возможность восстановиться. Если же инвесторы продолжат выходить из рискованных активов, ориентиром для продавцов могут стать уровни $72–74 тыс.

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