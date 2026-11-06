Крах Ueno Bank: как банк с деньгами государства обрушил президентство Сантьяго Пеньи

В материале РИАМО читайте о том, что произошло в крупнейшем цифровом банке Парагвая и почему президент страны был вынужден подать в отставку.

Крах Ueno Bank в Парагвае: хронология банковского и политического кризиса

Рано утром во вторник, 3 ноября, Центральный банк Парагвая наложил арест на банк Ueno после того, как обнаружил, что его коэффициент платежеспособности упал ниже 50% от минимально необходимого уровня. Из-за этого около 3 миллионов клиентов не смогли получить доступ к своим деньгам. Вкладчики банка вышли на улицу, требуя вернуть им деньги и наказать виновных в ситуации с банком. Они также потребовали отставки президента. Протесты привели к столкновениям с полицией. Оппозиция и диссиденты из правящей партии «Колорадо» запустили импичмент президенту.

Ситуация развивалась следующим образом:

2 ноября совет директоров центробанка единогласно решает перевести Ueno в режим «урегулирования»: депозиты можно передать другим банкам, оставшееся имущество — продать для расчетов с кредиторами.

3 ноября регулятор объявляет о решении. Приложение Ueno отключается, карты не работают, у отделений выстраиваются очереди, полиция переводится в режим повышенной готовности. В тот же день прокуратура выдает ордера на арест восьми человек, включая президента банка Хуана Мануэля Густале и гендиректора Федерико Мигеля Васкеса Вильясанти; к вечеру под стражей оказываются еще двое директоров.

4 ноября оппозиция вносит в Конгресс запрос об импичменте президента с 35 подписями. Суд отправляет под стражу шестерых членов совета директоров Ueno. Вслед за президентом Центробанка Парагвая Карвальо и членом правления Кармен Марин подает в отставку директор Марко Аурелио Гонсалес.

5 ноября лидер партии Пеньи, бывший президент Орасио Картес, публично поддерживает его отстранение. В этот же день во время заседания нижней палаты Пенья объявляет об отставке; депутаты через несколько минут единогласно утверждают обвинения. Сенат отказывается принимать отставку и назначает слушания по отстранению на пятницу.

Президент Пенья записал видеообращение, в котором извинился перед народом.

«Я принял решение подать в отставку с поста президента Республики. Я делаю это, думая о стабильности нашей страны, социальном мире и необходимости сохранения наших демократических институтов … Я также хочу извиниться перед народом, если в какой-то момент я потерпел неудачу. У меня никогда не было намерения подвести доверие, которое они мне оказали. Но сегодня мой приоритет только один: спокойствие парагвайцев, которые доверили свои сбережения нашей финансовой системе», — сказал он.

Сантьяго Пенья: почему президента Парагвая связывают с крахом Ueno Bank

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Пенья — экономист, представитель правящей консервативной партии «Колорадо». На выборах в апреле 2023 года он набрал более 43% голосов и вступил в должность 15 августа того же года. На международной арене он считался одним из ключевых союзников Дональда Трампа в Латинской Америке: госсекретарь США Марко Рубио ставил Парагвай в пример союзникам Вашингтона в регионе.

Обвинения против Пеньи строятся на том, что он до 2025 года был акционером Grupo Vazquez, контролирующей Ueno. Кроме того, вскоре после инаугурации он назначил главой центробанка Карлоса Карвальо, который руководил предшественником Ueno — Financiera Ueno — с июня 2021 по июль 2023 года. И последнее, в чем считают виновным президента: в сентябре регулятор открыл административное расследование банка, и сенаторы, в том числе от собственной партии Пеньи, требовали заменить руководство Ueno, но президент до последнего защищал банк, называя критику «кампанией по запугиванию публики».

История Ueno Bank: как банк вырос и почему оказался на грани краха

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Банк Ueno вырос из финансовой компании Financiera El Comercio, которую в 2021 году купила Grupo Vázquez. В ноябре 2023 года ЦБ Парагвая выдал ему полноценную банковскую лицензию, а в июне 2024-го Ueno поглотил Visión Banco. К концу июня 2026 года у банка было 2,94 миллиона клиентов, около 4,2 миллиарда долларов активов и около 2,8 миллиарда долларов депозитов.

В марте 2026 года Ueno провел дебютный выход на международный рынок: разместил еврооблигации на рекордные для парагвайского банка 350 миллионов долларов под 6,7% на пять лет — спрос превысил предложение в полтора раза.

В октябре Ueno объявил о планах привлечь 100 миллионов долларов нового капитала: половину — от своей холдинговой компании, половину — от продажи акций местным частным инвесторам. Впоследствии агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингу банка на негативный, сославшись на быстрый рост его баланса и высокий уровень нематериальных активов.

При проверке обнаружилось, что кредиты компаниям, связанным с владельцами банка, выдавались сверх допустимых законом лимитов и без достаточного обеспечения. Расходы ошибочно учитывались как активы. После корректировки баланса капитал Ueno рухнул ниже половины от законного минимума.

Что будет с деньгами вкладчиков Ueno Bank: выплаты и гарантии государства

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Официальные лица Парагвая призвали к спокойствию. Согласно закону, принятому Конгрессом в срочном порядке в среду, 4 ноября, государственный гарантийный фонд должен в течение пяти рабочих дней, начиная с четверга, выплатить средства вкладчикам, оказавшимся в затруднительном положении, на небольшие счета — до 1600 долларов. Фонд страхует вклады на сумму до 36 тысяч долларов на каждого клиента, что, по словам центрального банка, покроет все средства примерно 97% клиентов.

Что ждет Парагвай после краха Ueno Bank: импичмент и расследования

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Нижняя палата парламента Парагвая 5 ноября единогласно проголосовала за импичмент Пеньи, однако обе палаты отказались принять его отставку, сообщает Associated Press. Сенат решил продолжить процедуру отстранения президента от должности, чтобы лишить его возможности сохранить за собой место пожизненного сенатора. В Парагвае президент, добровольно ушедший с должности, сохраняет иммунитет. Кроме того, прокуратура Парагвая начала три уголовных расследования в связи с кризисом в Ueno Bank, в том числе в отношении самого Пеньи и других действующих и бывших чиновников.

Пенье запрещено баллотироваться на второй срок в 2028 году, и кризис уже запустил борьбу за наследование внутри «Колорадо».