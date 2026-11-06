Вахтовик потерял «золото» на вокзале в Амурской области из-за секса

В Амурской области 54-летний вахтовик Сергей из Хабаровска лишился рюкзака с «золотом» на вокзале. Он обратился в полицию с заявлением о пропаже черного полиэтиленового пакета с песком, который считал золотом, но в итоге теперь рискует стать фигурантом уголовного дела, сообщает Telegram-канал «112» .

По словам вахтовика, песок оказался непростым — он маняще поблескивал, и мужчина решил, что нашел золото. Он собирался промыть его дома и разбогатеть, поэтому бережно упаковал находку в рюкзак, собрал вещи и отправился на вокзал.

Там Сергей купил билет на поезд «Москва — Владивосток» и стал ждать отправления. В зале ожидания он познакомился с девушкой и через короткое время согласился продолжить знакомство в местной гостинице.

Когда пришло время прощаться, мужчина обнаружил, что его вещей нет, в том числе рюкзака с песком. Он вспомнил, что просто забыл все в зале ожидания, но найти пропажу не удалось. В итоге мужчина обратился за помощью в полицию, однако теперь его самого могут привлечь к ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов.

Полицейские жалости к несостоявшемуся золотодобытчику не испытали: в отношении Сергея собираются возбудить дело за незаконный оборот драгоценных металлов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.