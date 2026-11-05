Хирурги в Талдоме удалили грыжу размером 35 сантиметров

Хирурги Талдомского отделения Дубненской больницы успешно прооперировали мужчину с послеоперационной грыжей размером 35 на 15 см. Вмешательство с применением комбинированной методики длилось 7,5 часа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина обратился в Талдомское отделение Дубненской больницы со сложной послеоперационной грыжей размером 35 на 15 см. Обследование выявило изменение анатомии и обширные рубцы на брюшной стенке, которые повышали риск осложнений при повторном вмешательстве.

Хирурги выбрали комбинированную методику, позволяющую работать в нескольких анатомических пространствах и минимально травмировать уже поврежденные ткани.

«Мы применили гибридную технологию, которая сочетает в себе два доступа: внебрюшинный и трансабдоминальный, то есть через переднюю брюшную стенку. Такой подход позволил нам аккуратно устранить грыжу и установить укрепляющую сетку, обойдя зоны сильного рубцевания. Несмотря на минимальные проколы, операция заняла 7,5 часа из-за кропотливой работы в измененных тканях», — рассказал заведующий хирургическим отделением в Талдоме Вадим Афроськин.

По словам врача, методика сочетает надежность открытой хирургии с преимуществами малоинвазивного подхода, что помогает пациенту быстрее восстанавливаться.

Операция прошла успешно. Через сутки мужчину перевели из реанимации в обычную палату, где он смог самостоятельно двигаться. После стабилизации состояния на пятые сутки пациента выписали под амбулаторное наблюдение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.