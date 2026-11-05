54 школьника из Подмосковья стали лауреатами «Большой перемены»

В индивидуальном зачете лауреатами первой степени стали пять школьников из Подмосковья, второй — девять, третьей — 12. В командном зачете награды первой степени получили два ученика, второй — 22, третьей — четыре.

Лауреаты первой степени получили по 1 млн рублей, второй — по 200 тыс., третьей — по 100 тыс. Педагоги-наставники победителей получат от 50 до 200 тыс. рублей в зависимости от категории награды и смогут пройти просветительскую программу партнеров конкурса.

«Я участвую в «Большой перемене» уже третий год. В прошлом году я стала лауреатом I степени и получила 200 тысяч рублей, а в этом — выиграла 1 миллион рублей», — рассказала Варвара Корчегина из школы № 19 Ступина.

На дистанционном этапе Варвара разработала музыкальную студию для школы и рассчитала бюджет. На очном этапе ее команда создала проект «Будущее дома» для популяризации туризма среди школьников Брянской области. Он предусматривает сообщество для организации экскурсий и образовательных мероприятий, а также онлайн-платформу с информацией о проектах, стажировках и событиях.

Лауреат первой степени Анна Ковригина из лицея № 2 Ступина разработала концепцию волонтерской помощи пожилым людям и ветеранам: сопровождение, запись к врачам, обучение работе со смартфонами и онлайн-сервисами. Она также создала сайт и продумала дополнительные цифровые инструменты.

Программа финала включала культурно-историческое, профориентационное, технологическое и ценностное направления. Новшеством сезона стали партнерские мастерские по каждому вызову конкурса, где школьники решали реальные профессиональные задачи.

«Большая перемена» — флагманский проект «Движения Первых». Конкурс проходит при поддержке Росмолодежи, Минпросвещения и Минобрнауки России в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что отдельная работа в школах — это олимпиадное движение.

«Все, что касается высоких результатов в наших школах, также является для нас очень значимым. В последние годы мы неплохо продвинулись», — отметил Воробьев.