Европе грозит газовая зима: запасов уже на 16% меньше нормы

Европейские газовые хранилища заполнены на 74,07% — почти на 16 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет. При холодной зиме и высоком потреблении энергии сохраняется риск нехватки газа, а многое будет зависеть от восстановления поставок из Катара, сообщил РИАМО портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин.

По данным GIE (Gas Infrastructure Europe), по итогам 3 ноября европейские хранилища были заполнены на 74,07% — на 15,77 процентного пункта ниже среднего уровня на эту дату за последние пять лет.

Отвечая на вопрос, хватит ли запасов для прохождения отопительного сезона, Дмитрий Скрябин отметил, что при холодной зиме и высоком потреблении энергии в Европе сохраняется риск нехватки газа. Многое будет зависеть от восстановления поставок из Катара, которое напрямую связано с развитием конфликта с Ираном.

«Если катарские объемы не вернутся на рынок, Европе будет сложнее покрывать повышенный спрос в периоды сильных холодов», — пояснил эксперт.

По его словам, поставки из США и Катара смогут покрыть потребности Европы при условии быстрого и существенного восстановления доступных объемов.

«Важны как масштаб, так и сроки увеличения поставок: дополнительные объемы должны поступить в период повышенного зимнего спроса», — подчеркнул Скрябин.

Холодная зима, по его оценке, приведет к росту потребления газа и при прочих равных будет способствовать повышению цен.

«Если одновременно вырастет спрос в Азии, конкуренция за доступные партии СПГ усилится», — резюмировал эксперт.

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