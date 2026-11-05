В детской клинике Подмосковья рассказали о возможностях лучевой диагностики

Врачи Клиники детской травматологии и ортопедии МОЦОМД в преддверии Дня рентгенолога рассказали о методах обследования детей, которые помогают оценить состояние костей и суставов и выбрать лечение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Отделение лучевой диагностики Клиники детской травматологии и ортопедии МОЦОМД проводит МРТ, КТ, классическую и панорамную рентгенографию. Исследования и профессиональная интерпретация снимков помогают выявить патологические изменения, уточнить диагноз и определить дальнейшую тактику лечения.

«Сегодня невозможно представить травматологию и ортопедию без современных методов лучевой диагностики и цифрового анализа. В отделении мы располагаем возможностью проведения МРТ, КТ и классического рентгена», — рассказал заведующий отделением лучевой диагностики МОЦОМД Антон Фомченко.

По его словам, панорамная рентгенография обеспечивает высокую точность и скорость получения снимков. Установленный в отделении аппарат ZEXIRA DREX-ZX80 CANON с функцией сшивки рентгенологических изображений — один из немногих в Московской области с такой возможностью.

Сотрудники отделения взаимодействуют со всеми структурными подразделениями больницы. Их работа помогает врачам принимать клинические решения, а детям Подмосковья — своевременно получать медицинскую помощь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.