Мертвого младенца нашли в квартире в Новой Москве
Фото - © Фотобанк Лори
Тело новорожденного обнаружили в квартире жилого дома в Новой Москве. По данному факту начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба столичного главка СКР.
Труп младенца нашли утром в среду.
Сейчас московские следователи работают на месте трагедии. Чтобы установить точную причину смерти новорожденного, была назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее горе-мать оставила новорожденную дочь в коробке у мусоропровода в Ленинградской области. Крик малышки услышали двое местных жителей, они вызвали скорую помощь.
