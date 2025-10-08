сегодня в 10:24

Мертвого младенца нашли в квартире в Новой Москве

Тело новорожденного обнаружили в квартире жилого дома в Новой Москве. По данному факту начата доследственная проверка, сообщает пресс-служба столичного главка СКР.

Труп младенца нашли утром в среду.

Сейчас московские следователи работают на месте трагедии. Чтобы установить точную причину смерти новорожденного, была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее горе-мать оставила новорожденную дочь в коробке у мусоропровода в Ленинградской области. Крик малышки услышали двое местных жителей, они вызвали скорую помощь.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.