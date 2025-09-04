Горе-мать оставила новорожденную дочь в коробке у мусоропровода в Ленобласти

Женщина оставила новорожденную дочь в коробке у мусоропровода в Ленобласти

Во Всеволожске Ленинградской области женщина раньше срока родила дочку, затем положила ее в коробку и оставила возле мусоропровода. Крик новорожденной услышали двое местных жителей, которые вызвали скорую помощь, пишет РЕН ТВ .

Предварительно известно, что девочка родилась на 35-й неделе. Медики оценивают ее состояние как тяжелое. Ребенка госпитализировали и уже оказывают ему квалифицированную помощь.

Позднее стражам порядка удалось установить личность матери, а также задержать ее. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Однако на данный момент женщину пришлось доставить в больницу, ее положили в отделение реанимации с внутренним кровотечением.

Известно, что женщина ранее была судима за убийство. Предполагаемый отец девочки также имеет проблемы с законом, но о его местоположении ничего не сообщается. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Это не первый случай за последнее время, когда в Ленобласти мать выбросила новорожденного ребенка. В конце августа на мусорном полигоне в деревне Лепсари Всеволожского района нашли тело младенца с пуповиной.