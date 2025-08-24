Тело младенца с пуповиной нашли на мусорном полигоне в Ленобласти

В деревне Лепсари Всеволожского района 23 августа 2025 года на местном полигоне для твердых бытовых отходов обнаружили тело новорожденного мальчика с неотделенной пуповиной, об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленинградской области.