Тело младенца с пуповиной нашли на мусорном полигоне в Ленобласти
Фото - © Официальный канал Следственного управления СК России по Ленинградской
В деревне Лепсари Всеволожского района 23 августа 2025 года на местном полигоне для твердых бытовых отходов обнаружили тело новорожденного мальчика с неотделенной пуповиной, об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленинградской области.
Следователи возбудили по факту страшной находки уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». На место обнаружения тела прибыла специальная группа, включавшая следователей, криминалистов, полицейских и судебно-медицинского эксперта.
Руководство операцией осуществлял исполняющий обязанности начальника следственного отдела города Всеволожска.
Следствие ведет активный поиск матери новорожденного мальчика. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.