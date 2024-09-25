Мертвого котенка нашли возле дома отравившейся семьи под Красноярском

Мертвого котенка обнаружили около дома отравившейся семьи из Красноярского края, где умерли четыре ребенка, сообщает ТАСС .

Как отметили в СК, тело животного отправили на экспертизу.

20 сентября вечером семья в составе отца, матери и четверых детей поужинала пельменями и курицей из местного магазина. На следующий день они оказались в больнице с отравлением.

В результате все четверо детей умерли. Также известно, что в момент отравления мать была беременна пятым ребенком, врачам удалось сохранить жизнь ей и малышу.

СК продолжает расследовать уголовное дело по факту смерти детей. Точная причина отравления не была названа, но ранее появилась версия произошедшего, согласно которой семья могла съесть продукт с неизвестным химическим веществом. Также ранее заявлялось, что пострадавшие могли добавить в еду отраву вместо соли.

Кроме того, рассматривалась версия, по которой семья отравилась аэрозолем от насекомых, которым было обработано жилье.