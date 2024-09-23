Baza: причиной гибели 4 детей в Красноярском крае могли быть пестициды

По предварительной версии следователей, причиной гибели четверых детей в Красноярском крае могли стать пестициды. Родители или дети случайно могли добавить в еду яд вместо соли, сообщает Baza .

При проведении обыска в жилье нашли большое количество пестицидов и антибиотиков для животных. Яд был и на кухне.

Специалисты уже доставили все пестициды на экспертизу. При этом не исключается и версия с некачественными курицей и пельменями.

Родители уже пришли в сознание. Отец рассказал, что около 6 часов утра детям стало плохо, у них заболел низ живота, начались тошнота и рвота.

Вскоре нехорошо себя почувствовали и родители. У всех отмечались одинаковые симптомы: боль в животе, тошнота и рвота. Состояние здоровья все ухудшалось. При этом сам мужчина единственный, кто принял таблетку «Омепразола», но лекарство не помогло.

Вскоре младшая девочка потеряла сознание. Домой вызвали скорую помощь. Медики увезли в больницу детей и маму. Позднее родственники привезли в медучреждение и главу семьи.

Семья из супругов и их четверых детей была госпитализирована с признаками сильного отравления. Дети 6, 11 и 13 лет погибли 22 сентября, в ночь на 23 сентября скончалась 12-летняя девочка. Женщина беременна пятым ребенком, их удалось спасти.