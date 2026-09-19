В Подольске создают условия для голосования незрячих и слабовидящих избирателей

Для избирателей с нарушениями зрения на участках в Подольске подготовлены специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней. Они позволяют тактильно воспринимать информацию благодаря выпуклым точкам шрифта Брайля, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Напротив фамилий кандидатов или названий партий в трафарете прорезаны специальные окошки. Избирателю остается наложить его на бюллетень и отметить нужный квадрат. Для тех, кто владеет шрифтом Брайля, это возможность сделать выбор без посторонней помощи.

Также на участках, где зарегистрировано больше всего избирателей с нарушениями зрения, используются тифломаркеры — портативные устройства, которые озвучивают информацию о кандидатах. Избиратель направляет устройство на специальную метку, и оно воспроизводит нужные сведения.

Помимо этого, на участках размещены информационные материалы крупным шрифтом и шрифтом Брайля, а в кабинках для голосования предусмотрены увеличительные лупы и дополнительное освещение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.