Подольские защитники голосуют на выборах

Один из тех, кто 18 сентября, в первый день голосования, исполнил свой гражданский долг в Подольске, — Михаил Васильев, участник спецоперации, председатель правления подольского «Боевого братства», член Общественной палаты городского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Михаил Евгеньевич широко известен своей патриотической деятельностью. В 2024 году его инициатива «Вместе идем к Победе» стала одной из лучших и была отмечена премией имени И. В. Герасимова за социально значимые проекты. Эта награда — признание реальных дел. Активисты «Боевого братства» не только собирают гуманитарную помощь, но и лично передают ее военнослужащим в зоне СВО. На выборы Михаил Васильев пришел вместе с супругой. Их УИК № 2320 расположен в школе № 29 имени П. И. Забродина. Это особенный участок: здесь создана среда для людей с нарушениями слуха, включая услуги сурдопереводчика. Благодаря этому каждый избиратель может комфортно получить информацию, задать вопросы и беспрепятственно реализовать свое конституционное право.

Такая внимательность к каждому человеку на выборах — это прежде всего про уважение и заботу. Ведь и на передовой, и в тылу главный принцип один: свои не должны оставаться без поддержки. Именно этот принцип близок и Михаилу Евгеньевичу, для которого служение Отечеству — смысл жизни. Значительная ее часть прошла в строю, а сегодня он продолжает помогать ветеранам и их семьям.

Присоединяйтесь к голосованию вместе с нашими героями!

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.