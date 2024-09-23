Врачам удалось сохранить беременность отравившейся пельменями под Красноярском

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Медики смогли сохранить беременность женщины, которая отравилась, поужинав пельменями и курицей в Красноярском крае, сообщает SHOT .

Семья из супругов и их четверых детей была госпитализирована с признаками сильного отравления. Дети 6, 11 и 13 лет погибли 22 сентября, в ночь на 23 сентября скончалась 12-летняя девочка.

Родители находятся в тяжелом состоянии. Они пришли в сознание. Их допрашивают следователи.

32-летняя женщина беременна пятым ребенком. Сейчас ей и малышу ничего не угрожает. Ее муж единственный из семьи, кто принял лекарство, когда ему стало плохо.

Пельмени, которыми ужинала семья продавались на развес в сельском магазине «Олимп». торговой точкой владеет ИП Федеров. Он реализовывал мясную продукцию неизвестного происхождения. На товар не было ветдокументов (по информации Россельхознадзора).

Сейчас следователи рассматривают несколько версий произошедшего. Среди них основной является употребление в пищу продуктов с неизвестным веществом.

Точную информацию следователи получат после вскрытия. Пестициды, которые находились в доме потерпевших, были изъяты.