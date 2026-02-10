Мертвого экс-директора фонда «Медиа Капитал» нашли на Патриарших

сегодня в 14:34

На Патриарших возле дома на Малой Бронной нашли мертвого мужчину. Им оказался бывший предприниматель, который входил в совет директоров фонда «Медиа Капитал», сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Предположительно, мужчина совершил суицид. Он не дожил до 50-летия всего месяц.

Известно, что погибший был крупным юридическим консультантом международных компаний. Обстоятельства произошедшего выясняются.

