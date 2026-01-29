сегодня в 12:55

Обгоревший труп нашли в квартире таунхауса в Новой Москве

В квартире, где произошел пожар в поселке Изумрудный в Новой Москве, нашли обгоревший труп, личность погибшего выясняют, сообщает «МК: срочные новости» .

Ранее появилось видео горящего таунхауса. На опубликованных кадрах видно, как полыхает 3-й этаж здания. Под таунхаусом лежат обгоревшие обломки стены и оконной рамы.

Огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже, а потом он перебрался на чердак. Площадь пожара составила 60 кв. м.

Пожарные локализовали возгорание, а затем потушили его

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.