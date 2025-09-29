Мертвого безбилетника обнаружили в отсеке шасси самолета
В отсеке шасси самолета American Airlines нашли мертвого безбилетного пассажира, сообщает РЕН ТВ.
Сотрудники авиакомпании нашли мертвого человека, когда борт прибыл в международный аэропорт города Шарлотт.
Отмечается, что мужчина был объявлен погибшим на месте. Как сообщает Daily Star, авиакомпания сотрудничает с правоохранительными органами в рамках расследования.
Ранее армия США официально подтвердила гибель четверых военнослужащих 160-го авиационного полка специальных операций в результате крушения вертолета MH-60 Black Hawk.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.