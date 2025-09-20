Армия США подтвердила гибель четырех военнослужащих при крушении вертолета

сегодня в 05:44

Элитный экипаж полка спецопераций США погиб во время учебного полета

Инцидент произошел во время учебного полета к западу от объединенной базы Льюис-Маккорд в штате Вашингтон.

Командование специальных операций армии США (USASOC) выразило соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что они были «элитными бойцами, олицетворявшими высшие ценности армии».

160-й авиаполк, известный как «Ночные сталкеры», специализируется на проведении операций по всему миру и обеспечении поддержки спецподразделений.

Причины катастрофы расследуются — эксперты изучают техническое состояние вертолета, погодные условия и действия экипажа. Имена погибших пока не разглашаются до уведомления всех родственников.

