Армия США подтвердила гибель четырех военнослужащих при крушении вертолета
Армия США официально подтвердила гибель четверых военнослужащих 160-го авиационного полка специальных операций в результате крушения вертолета MH-60 Black Hawk, сообщает «КоммерсантЪ».
Инцидент произошел во время учебного полета к западу от объединенной базы Льюис-Маккорд в штате Вашингтон.
Командование специальных операций армии США (USASOC) выразило соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что они были «элитными бойцами, олицетворявшими высшие ценности армии».
160-й авиаполк, известный как «Ночные сталкеры», специализируется на проведении операций по всему миру и обеспечении поддержки спецподразделений.
Причины катастрофы расследуются — эксперты изучают техническое состояние вертолета, погодные условия и действия экипажа. Имена погибших пока не разглашаются до уведомления всех родственников.
