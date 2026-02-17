Mercedes протаранил детскую поликлинику в Екатеринбурге

Mercedes влетел в стену детской поликлиники в Екатеринбурге. Кадры с последствиями ДТП публикует URA.RU .

На видео показан автомобиль черного цвета, врезавшийся в здание детской поликлиники. Машина полностью перекрыла тротуар. Людям пришлось обходить ее по сугробу.

Происшествие произошло на улице Братьев Быковых. Предварительно, никто не пострадал.

Общественник Дмитрий Чукреев предположил, из-за чего могло случится ДТП. По его словам, иномарка стояла на парковке, а водитель слишком резко «газанул». Он не справился с управлением, из-за чего авто влетело в поликлинику.

