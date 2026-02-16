Подростки уходили от погони на крыше авто и сбили инспектора ДПС на Кубани

В станице Мингрельской Абинского района Кубани подростки катались на крыше автомобиля, что обернулось погоней и травмой госавтоинспектора, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Инспекторы ДПС заметили автомобиль ВАЗ, на крыше которого катались люди. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться, из-за чего полицейские начали преследование.

На улице Набережной дорогу нарушителю перекрыл дополнительный наряд ДПС, однако водитель попытался объехать препятствие и сбил одного из инспекторов, после чего продолжил движение. Вскоре водителя и пассажиров удалось задержать.

Выяснилось, что за рулем сидел 15-летний подросток. Трое его пассажиров также оказались несовершеннолетними. Сбитый сотрудник полиции после оказания разовой медпомощи отправлен на амбулаторное лечение.

В результате на подростка составлен протокол за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Кроме того, ему вменяют еще пять статей КоАП. Мать водителя привлекут за передачу управления транспортом лицу, не имеющему прав.

В отношении пассажиров проводится проверка инспекторами ПДН. Кроме того, организована доследственная проверка по факту ДТП.

