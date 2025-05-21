Mercedes насмерть задавил женщину-пешехода в Москве

сегодня в 12:05

На юге Москвы произошла смертельная авария с участием иномарки Mercedes. Предварительно, автомобилист насмерть сбил женщину-пешехода, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

ДТП случилось на улице Борисовские пруды. Иномарка наехала на женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм пострадавшая умерла на месте. Ее личность и возраст не разглашаются.

В обстоятельствах смертельной аварии разбираются дорожные полицейские и следственно-оперативная группа.

Накануне, 20 мая, в Одинцовском городском округе Подмосковья произошла авария с участием иномарки McLaren. Автомобиль на большой скорости влетел в отбойник, после чего взорвался.